Бобров визначився з місцем продовження кар’єри

Український форвард Прометея В’ячеслав Бобров продовжив контракт із клубом до кінця сезону 2023/24 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попередня угода гравця та клубу була розрахована на кілька місяців.

Бобров - чемпіон України 2010 року у складі маріупольського Азовмашу, свого першого професійного клубу. В Україні гравець Прометея грав за БК Київ та БК Будівельник, а також БК Дніпро.

У 2015 роцi В’ячеслав Бобров розпочав свою кар’єру в Європі. Він виступав за Пітешті (Румунія), французькі Гемпер та Нантер, іспанські Гіпузкоа Баскет та Фуенлабрада.

У сезоні, що розпочався, В’ячеслав зіграв за Прометей 6 матчів у Єврокубку та 8 у Латвійсько-Естонській лізі.