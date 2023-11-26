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Бобров визначився з місцем продовження кар’єри

Сьогодні 20:51 236 0
Бобров визначився з місцем продовження кар’єри

Джерело - basket.com.ua.

Український форвард Прометея В’ячеслав Бобров продовжив контракт із клубом до кінця сезону 2023/24 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попередня угода гравця та клубу була розрахована на кілька місяців.

Бобров - чемпіон України 2010 року у складі маріупольського Азовмашу, свого першого професійного клубу. В Україні гравець Прометея грав за БК Київ та БК Будівельник, а також БК Дніпро.

У 2015 роцi В’ячеслав Бобров розпочав свою кар’єру в Європі. Він виступав за Пітешті (Румунія), французькі Гемпер та Нантер, іспанські Гіпузкоа Баскет та Фуенлабрада.

У сезоні, що розпочався, В’ячеслав зіграв за Прометей 6 матчів у Єврокубку та 8 у Латвійсько-Естонській лізі.

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