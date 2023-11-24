Головне
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 09:36 4539 1
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 11:18 1392
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Вчора 19:25 711
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
Вчора 18:10 1176
Судаков близький до переходу у Ювентус
Вчора 17:13 1346
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Вчора 16:37 468
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Вчора 15:04 2054
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Вчора 14:56 712
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 14:26 1560
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Вчора 13:16 6890
Прямі трансляції

Зірку НБА підозрюють у стосунках з неповнолітньою дівчиною

21-річний австралієць опинився в епіцентрі гучного скандалу.
Сьогодні 17:25 209 0
Зірку НБА підозрюють у стосунках з неповнолітньою дівчиною
#Оклахома

Джерело - MrLegend.

Атакувальний оборонець Оклахоми Джош Гідді (6-й номер драфта у 2021 році) занапастити професіональну кар'єру романтичними зв'язками зі школяркою з Каліфорнії.

Про це повідомляє MrLegend.

Гідді підозрюють у стосунках із неповнолітньою на ім'я Лів Кук. Вона нібито досі навчається в школі Ньюпорт-Гарбор у Каліфорнії. Імовірний вік подружки оборонця Тандер – 17 років. На одному з відео Гідді назвав неповнолітню своєю дівчиною і розповів, що зараз повезе її до себе. Натомість Кук викладала фото пари з відвертим підписом "Щойно потр*халася з Джошем Гідді".

Якщо згадані факти підтвердяться, то Гідді може бути притягнений до кримінальної відповідальності за сексуальний зв'язок із неповнолітньою. Залежно від обставин Гідді "світить" до 12-ти місяців у в'язниці та/або штраф 1 тисяча доларів чи до чотирьох років ув'язнення в державній тюрмі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маккабі - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій Маккабі - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій 1114
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України 4539 1
Матч Динамо – Рух розпочнеться на 2 години раніше Матч Динамо – Рух розпочнеться на 2 години раніше 1291
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер 1392
Маркевич оцінив жереб збірної України у плей-оф Євро-2024 Маркевич оцінив жереб збірної України у плей-оф Євро-2024 1033
Шахтар - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 982
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 144372
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69240
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155615 7
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21041 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26616
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330427 9