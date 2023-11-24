Зірку НБА підозрюють у стосунках з неповнолітньою дівчиною

21-річний австралієць опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Джерело - MrLegend.

Атакувальний оборонець Оклахоми Джош Гідді (6-й номер драфта у 2021 році) занапастити професіональну кар'єру романтичними зв'язками зі школяркою з Каліфорнії.

Про це повідомляє MrLegend.

Гідді підозрюють у стосунках із неповнолітньою на ім'я Лів Кук. Вона нібито досі навчається в школі Ньюпорт-Гарбор у Каліфорнії. Імовірний вік подружки оборонця Тандер – 17 років. На одному з відео Гідді назвав неповнолітню своєю дівчиною і розповів, що зараз повезе її до себе. Натомість Кук викладала фото пари з відвертим підписом "Щойно потр*халася з Джошем Гідді".

Якщо згадані факти підтвердяться, то Гідді може бути притягнений до кримінальної відповідальності за сексуальний зв'язок із неповнолітньою. Залежно від обставин Гідді "світить" до 12-ти місяців у в'язниці та/або штраф 1 тисяча доларів чи до чотирьох років ув'язнення в державній тюрмі.