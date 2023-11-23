Сакраменто Леня програло Новому Орлеану, Бостон Михайлюка здолав Мілвокі: результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Зокрема Бостон Святослава Михайлюка переграв Мілвокі, а Сакраменто Олексія Леня поступилося Новому Орлеану. Українці на паркет не виходили
Орландо - Денвер 124:119 (28:28, 28:34, 26:26, 42:31)
Шарлотт - Вашингтон 117:114 (21:24, 28:32, 29:35, 39:23)
Атланта - Бруклін 147:145 ОТ (45:33, 32:34, 23:28, 31:36, 16:14)
Бостон - Мілвокі 119:116 (29:17, 38:36, 27:26, 25:37)
Індіана - Торонто 131:132 (35:27, 30:41, 36:32, 30:32)
Клівленд - Маямі 96:129 (26:37, 29:32, 24:32, 17:28)
Міннесота - Філадельфія 112:99 (37:20, 20:29, 34:30, 21:20)
Новий Орлеан - Сакраменто 117:112 (32:30, 32:20, 29:29, 24:33)
Оклахома - Чикаго 116:102 (26:14, 24:25, 34:38, 32:25)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!