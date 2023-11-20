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Бостон Михайлюка здолав Мемфіс, Сакраменто Леня обіграло Даллас: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:55 194 0
Бостон Михайлюка здолав Мемфіс, Сакраменто Леня обіграло Даллас: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

19 листопада у рамках Національної баскетбольної асоціації відбулося дев'ять матчів.

Зокрема, Сакраменто Олексія Леня переміг Даллас, а Бостон Святослава Михайлюка святкував перемогу над Мемфісом. Обидва українських баскетболісти на паркет не виходили.

НБА - Регулярний чемпіонат
20 листопада

Лейкерс - Г'юстон 105:104 (20:28, 29:27, 32:20, 24:29)

Портленд - Оклахома 91:134 (21:33, 22:43, 23:25, 25:33)

Мемфіс - Бостон 100:102 (27:26, 26:30, 23:23, 24:23)

Юта - Фінікс 137:140 OT (30:30, 26:31, 28:24, 31:30, 12:12, 10:13)

Даллас - Сакраменто 113:129 (36:35, 29:35, 31:37, 17:22)

Клівленд - Денвер 121:109 (29:27, 37:31, 26:17, 29:34)

Торонто - Детройт 142:113 (32:20, 37:25, 35:27, 38:41)

Індіана - Орландо- 116:128 (21:42, 23:36, 34:29, 38:21)

Бруклін — Філадельфія 99:121 (22:23, 27:38, 22:33, 28:27)

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