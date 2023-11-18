Прометей розгромив Пярну у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі

Найрезультативнішим гравцем став Роб Грей з Прометея

Джерело - Чемпіон.

Прометей розгромив Пярну в регулярному чемпіонаті Латвійсько-естонської ліги.

Матч завершився з рахунком 80:49.

Найрезультативнішим гравцем став Роб Грей з Прометея – 17 очок, 3 підбирання та 1 передача. Це був його дебютний матч у складі цієї команди.

Латвійсько-естонська ліга - регулярний чемпіонат

18 листопада

Пярну – Прометей 49:80 (16:17, 8:20, 8:20, 17:23)

Прометей: Грей (17), Балвін (16 + 9 підбирань), Марч (16 + 6 підбирань), Одіасе (12), Сидоров (8), Бобров (5 + 6 підбирань), Санон (4), Ткаченко (2)

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