Політехніка-Галичина у овертаймі дотисла Рівне в Суперлізі

В основний час зустріч закінчилася з рахунком 70:70

Джерело - Чемпіон.

Рівне в овертаймі поступилось Політехніці-Галичині в матчі Суперліги України.

В основний час зустріч закінчилася з рахунком 70:70, а в овертаймі сильнішими виявилися гравці Політехніки-Галичини - 89:99.

Найрезультативнішим у матчі став гравець львівського клубу Джакор Нельсон, на рахунку якого 33 очки, 5 підбирань, 2 передачі і 7 перехоплень.

Суперліга України - регулярний чемпіонат

17 листопада

Рівне - Політехніка-Галичина ОТ 89:99 (18:14, 20:19, 16:22, 16:15, 13:13, 6:16)

Рівне: Шепелев 17 + 7 підбирань, Шанюк 12, Водолазський 8, Тимощук 7 + 8підбирань + 7 передач - 7 втрат, Мочалов 4 — старт, Соловйов 28 + 5 підбирань - 7 втрат, Сміт 6 + 9 підбирань, Поносов 5, Чиж 2

Політехніка-Галичина: Нельсон 33 + 7 перехоплень + 5 підбирань, Сафонов 17 + 8 підбирань, Ходов 17 + 7 підбирань, Федчук 6, Девіс 4 - 5 втрат — старт, Карпюк 19 + 8 підбирань, Качаном 0 + 4 передачі, Крамар 5, Станішевський 0, Бартоломеєв 0

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