Будівельник переграв БІПА-Одеська область у Суперлізі

Найрезультативнішим у матчі став гравець киян Павло Буренко

Джерело - Чемпіон.

Будівельник обіграв БІПА-Одеську область у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 69:62 на користь киян..

Найрезультативнішим у матчі став гравець киян Павло Буренко, на рахунку якого 20 очок, 5 підбирань і 4 передачі.

Суперліга України - регулярний чемпіонат

16 листопада

Будівельник - БІПА 69:62 (18:10, 11:19, 13:12, 27:20)

Будівельник: Зайцев 3, Буренко 20 + 5 підбирань – 5 втрат, Лукінський 0, Конєв 13 + 12 підбирань, 8 передач, Сандул 9 + 12 підбирань – старт; Нікітін 11 + 7 підбирань, Луценко 8 + 6 підбирань, Кабанов 5, Кошеватський 0.

БІПА: Кемпбелл 18 + 8 підбирань + 6 передач – 5 втрат, Ткаченко 12 + 8 підбирань, Рябчук 4, Кадигроб 3, Льюіс 2 – старт; Шашков 16, Товкач 4, Баранов 3, Рудик 0

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