Бостон з Михайлюком переграв Філадельфію: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
16 листопада
Вашингтон - Даллас 117:130 (26:41, 25:30, 32:33, 34:26)
Торонто - Мілвокі 112:128 (21:36, 26:34, 32:30, 33:28)
Атланта - Нью-Йорк 114:116 (22:33, 34:24, 25:30, 33:29)
Філадельфія - Бостон 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)
Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів на паркеті 15 хвилин 20 секунд, за які набрав п'ять очок і зробив один підбір.
Чикаго - Орландо 94:96 (21:21, 12:29, 31:23, 30:23)
Фінікс - Міннесота 133:115 (35:29, 41:25, 34:28, 23:33)
Портленд - Клівленд 95:109 (25:30, 22:25, 28:28, 20:26)
Лейкерс - Сакраменто 110:125 (25:38, 34:34, 21:32, 30:21)