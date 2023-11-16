Бостон з Михайлюком переграв Філадельфію: результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат

16 листопада

Вашингтон - Даллас 117:130 (26:41, 25:30, 32:33, 34:26)

Торонто - Мілвокі 112:128 (21:36, 26:34, 32:30, 33:28)

Атланта - Нью-Йорк 114:116 (22:33, 34:24, 25:30, 33:29)

Філадельфія - Бостон 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів на паркеті 15 хвилин 20 секунд, за які набрав п'ять очок і зробив один підбір.

Чикаго - Орландо 94:96 (21:21, 12:29, 31:23, 30:23)

Фінікс - Міннесота 133:115 (35:29, 41:25, 34:28, 23:33)

Портленд - Клівленд 95:109 (25:30, 22:25, 28:28, 20:26)

Лейкерс - Сакраменто 110:125 (25:38, 34:34, 21:32, 30:21)