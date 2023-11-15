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Запоріжжя перемогло БІПА-Одеську область у матчі Суперліги

Найрезультативнішим гравцем матчу став Євгеній Ткаченко
Сьогодні 20:39 166 0
Запоріжжя перемогло БІПА-Одеську область у матчі Суперліги
#БК Запоріжжя, #Суперліга, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя перемогло БІПА-Одеську область у матчі Суперліги України.

Зустріч завершилася з рахунком 69:63.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст одеської команди Євгеній Ткаченко, який набрав 23 очки, 10 підбирань та 2 передачі.

Суперліга України - регулярний чемпіонат
15 листопада

БІПА - Запоріжжя 63:69 (13:21, 13:25, 20:10, 17:13)

БІПА: Ткаченко 23 + 10 підбирань, Рябчук 7 + 6 передач + 4 підбирання, Баранов 6, Льюіс 3 - 3 втрати, Кемпбел 0 — старт, Кадигроб 9 - 3 втрат, Шашков 8, Бугорський 3, Малиновський 2 + 4 передачі, Товкач 2

Запоріжжя: Буц 15 + 12 підбирань - 4 втрати, Сізов 14, Хохоник 10 + 8 передач + 4 підбирання, Биков 10 - 5 втрат, Морозов 10 + 5 підбирання — старт, Покоєнко 5, Дмитренко 3, Липовцев 2, Холод 0 + 5 підбирань, Величко 0

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