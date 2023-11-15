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Українці - топ! Дві медалі везуть наші баскетболісти з чемпіонату світу з баскетболу 3v3 серед студентських команд

Сьогодні 11:38 186 0
Українці - топ! Дві медалі везуть наші баскетболісти з чемпіонату світу з баскетболу 3v3 серед студентських команд

Джерело - Чемпіон.

В катарському місті Доха завершився чемпіонат світу з баскетболу 3v3 серед закладів вищої освіти. У чоловічій та жіночій сітці виступили по 12 команд, які стали найкращими на чемпіонатах своїх континентів.

Україну представляли команди Сумського державного університету (чоловіки) і Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (жінки). Обидві команди практично синхронно пройшли дистанцію: впевнено виграли свої підгрупи, перемогли у чвертьфіналах, але поступилися у півфінальних зустрічах. 

У матчі за бронзу наші дівчата - Анжеліка Ляшко, Дарʼя Кононученко, Анастасія Ковтун і Богдана Лапхан - здолали Університет Пітешті (Румунія) - 17:10. 

Хлопці - Іван Філоненко, Родіон Кузьмін, Максим Михайлов та Ілля Кошеватський - свою медаль вибороли у напруженому протистоянні з Університетом Пауліста (Бразилія) - 20:18.

Вадим Стеценко, голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України: 

"Медалі чемпіонату світу - це насправді дуже потужне досягнення! Втім, це не несподіванка, адже в баскетболі 3 на 3 українські студенти вже не перший рік демонструють високі результати. Прогресу сприяє висока конкуренція на загальноукраїнському рівні. Участь в Універсіаді України, попри війну і важку ситуацію в країні, бере все більше команд, причому не тільки з профільних фізкультурно-спортивних вузів.

Вітаю з блискучим результатом спортсменів, тренерів, викладачів, представників і керівництво вузів, Спортивну студентську спілку України і всіх, хто працює на розвиток студентського спорту в Україні. І звісно, дякую Збройним силам України, завдяки яким цей виступ взагалі став можливим". 

Ярослав Яців, декан факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника:

"Насамперед, я хотів би подякувати Збройним силам України, що вони дають нам можливість представляти Державу на таких важливих спортивних заходах і демонструвати, що ми - сильна нація, яка може акумулювати усі свої ресурси та гідно виступати на міжнародній арені.

Хочемо подякувати FISU за те, що в багатьох випадках ішли нам назустріч. Дякуємо Комітету фізичної культури і спорту МОН України на чолі з Вадимом Стеценком за можливість бути на цьому чемпіонаті світу, ректору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігорю Цепенді за підготовку і підтримку команди та Федерації баскетболу України за сприяння у підготовці гравців.

Емоції переповнюють! За організацією змагань це, напевно, найкращий захід, на якому нам доводилося бувати. Результатом, звісно ж, ми задоволені! Але дівчата і тренер трішки картають себе за півфінальний поєдинок, у якому не змогли переграти мексиканок. Та висновки зроблені, аналіз проведено і на наступних європейських і світових чемпіонатах наші дівчата точно будуть боротися за медалі найвищого ґатунку.

Хлопці теж величезні молодці, вони продемонстрували характер і здобули свої заслужені нагороди! Підсумовуючи, можна сказати, що обидві наші команди гідно представили Україну на цих змаганнях, адже повертаються додому у статусі призерів чемпіонату світу!".

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