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Голден Стейт поступився Міннесоті: результати матчів НБА

У НБА продовжився внутрішньосезонний турнір,
Сьогодні 09:44 169 0
Голден Стейт поступився Міннесоті: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі внутрішньосезонного турніру НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
15 листопада

Детройт - Атланта 120:126 (29:38, 31:26, 31:33, 29:29)

Філадельфія - Індіана 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)

Шарлотт - Маямі 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)

Бруклін - Орландо 124:104 (33:24, 24:36, 31:26, 36:18)

Юта - Портленд 115:99 (36:28, 31:30, 28:28, 20:13)

Лейкерс - Мемфіс 134:107 (37:26, 37:25, 33:35, 27:21)

Новий Орлеан - Даллас 131:110 (33:26, 37:28, 44:31, 17:25)

Денвер - Кліпперс 111:108 (28:26, 32:26, 24:32, 27:24)

Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 123:87 (28:25, 30:23, 33:18, 32:21)

Голден Стейт - Міннесота 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)

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