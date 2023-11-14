Казінс може продовжити кар’єру у Китаї

Джерело - Tribuna.com.
Чотириразовий учасник Матчу усіх зірок Демаркус Казінс близький до переходу в команду з чемпіонату Китаю.
Про це повідомляє BasketNews.
Казінс нещодавно відвідав Китай для проведення різних рекламних заходів, після цього активізувались переговори про його перехід.
З квітня цього року 33-річний баскетболіст виступав у складі команди з Пуерто-Рико Гуайнабо Метс.
Він набирав у середньому 20,4 очка, 11,0 підбирання та 4,5 передачі за гру.
Останньою командою Демаркуса в НБА був Денвер, за який він грав до 2022 року.