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Казінс може продовжити кар’єру у Китаї

Сьогодні 18:55 203 0
Казінс може продовжити кар’єру у Китаї

Джерело - Tribuna.com.

Чотириразовий учасник Матчу усіх зірок Демаркус Казінс близький до переходу в команду з чемпіонату Китаю.

Про це повідомляє BasketNews.

Казінс нещодавно відвідав Китай для проведення різних рекламних заходів, після цього активізувались переговори про його перехід.

З квітня цього року 33-річний баскетболіст виступав у складі команди з Пуерто-Рико Гуайнабо Метс.

Він набирав у середньому 20,4 очка, 11,0 підбирання та 4,5 передачі за гру.

Останньою командою Демаркуса в НБА був Денвер, за який він грав до 2022 року.

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