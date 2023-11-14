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Клуб Бундесліги придбав швидку та дві пожежні машини для України

Сьогодні 17:55 178 0
Клуб Бундесліги придбав швидку та дві пожежні машини для України

Джерело - basket.com.ua.

Баскетбольний клуб Бундесліги Крайльсхайм придбав три пожежні машини для України.

Про це повідомляє sportbild.bild.de.

“Я просто хотів взяти участь. Страждання в Україні не можна забувати. Ми хочемо й надалі допомагати людям. 

Цього разу через портал європейської пожежної служби ми отримали в подарунок автомобіль швидкої допомоги з Бельгії. Ми купили пожежну машину у Вісбадені за один євро. І ми купили пожежну машину з міста Крайльсхайм“, - сказав Йоахім Вілер, який раніше працював заступником голови баскетбольного відділу клубу протягом 20 років.

Спочатку колона вирушить до польського міста Білгорай, а потім їх відвезуть до міста Нововолинськ, Волинська область. Всі автомобілі завантажені гуманітарною допомогою.

“Через війну місту довелося віддати багато транспортних засобів на схід, тому йому потрібні рятувальні та пожежні машини”, - додає Вілер.

Минулого року з Крайльсхайма в Україну вирушили три пожежні машини, які були профінансовані з благодійного рахунку клубу. Це стало можливим завдяки спонсорам та вболівальникам клубу.

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