Пустовий підкорив чудове досягнення в іспанському чемпіонаті

Український баскетболіст Артем Пустовий чудово провів переможний матч проти Басконії (108:95), набравши 20 очок, до яких додав 8 підбирань та 3 блок-шоти, а також встановив особисте досягнення.

Про це повідомляє acb.com.

Рейтинг ефективності гравця збірної України склав “+28”. Це дозволило бігмену переступити позначку у дві тисячі балів у рейтингу ефективності.

Артем зараз має 2 006 балів РЕ. Для цього йому знадобилося провести 221 матч у Лізі ACB за Обрадойро (103), Барселону (51), Гран-Канарію (33) та Мурсію (34).