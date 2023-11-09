Бостон Михайлюка поступився Філадельфії, Сакраменто з Ленем дотис Портленд: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

09 листопада

Індіана – Юта 134:118 (29:29, 38:31, 34:38, 33:20)

Шарлотт - Вашингтон 116:132 (29:24, 17:41, 38:38, 32:29

Філадельфія - Бостон 106:103 (22:27, 39:27, 20:17, 25:32)

Святослав Михайлюк на паркеті не з'явився.

Бруклін - Кліпперс 100:93 (13:21, 33:28, 27:22, 27:22)

Нью-Йорк - Сан-Антоніо 126:105 (33:16, 32:35, 34:21, 27:33)

Мемфіс - Маямі 102:108 (26:33, 20:21, 30:23, 26:31)

Чикаго - Фінікс 115:116 OT (28:36, 29:21, 27:31, 23:19, 8:9)

Оклахома - Клівленд 128:120 (36:29, 34:28, 29:30, 29:33)

Міннесота - Новий Орлеан 122:101 (28:24, 44:20, 25:24, 25:33)

Мілвокі - Детройт 120:118 (24:23, 38:29, 28:43, 30:23)

Г'юстон - Лейкерс 128:94 (32:19, 34:26, 33:26, 29:23)

Даллас - Торонто 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)

Денвер - Голден Стейт 108:105 (26:21, 27:26, 23:31, 32:27)

Сакраменто - Портленд 121:118 OT (34:29, 22:31, 29:24, 26:27, 10:7)

Українець Олексій Лень провів на майданчику 13 хвилин, за цей час він заробив 10 очок, зробив 6 підбирань та 1 результативну передачу.

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