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Лейкерс звернулися до НБА через невдоволення суддівством

Сьогодні 10:18 191 0
Лейкерс звернулися до НБА через невдоволення суддівством
Фото: Getty Images
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - ESPN.

У вівторок, 7 листопада, Лейкерс звернулися до НБА через невдоволення суддівством у матчі з Маямі (107:108).

Про це повідомляє ESPN.

Основною претензією клубу є несправедливі рішення суддів у бік форварда Леброна Джеймса.

  Стало відоме ім'я найбільш високооплачуваного гравця НБА в сезоні-2023/24

Лейкерс продемонстрували відеозаписи, на яких, на їх думку, видно неправомірні контакти захисників Хіт з Леброном, які рефері не помітив.

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