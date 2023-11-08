Джерело - ESPN.
У вівторок, 7 листопада, Лейкерс звернулися до НБА через невдоволення суддівством у матчі з Маямі (107:108).
Про це повідомляє ESPN.
Основною претензією клубу є несправедливі рішення суддів у бік форварда Леброна Джеймса.
Стало відоме ім'я найбільш високооплачуваного гравця НБА в сезоні-2023/24
Лейкерс продемонстрували відеозаписи, на яких, на їх думку, видно неправомірні контакти захисників Хіт з Леброном, які рефері не помітив.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!