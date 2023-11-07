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Фалл повторив рекорд Олександра Волкова

Сьогодні 18:40 213 0
Фалл повторив рекорд Олександра Волкова

Джерело - basket.com.ua.

Мустафа Фалль у матчі Олімпіакоса проти ПАОКа (77:63) зробив трипл-дабл (10 очок + 10 підбирань + 11 передач) та став лише другим гравцем в історії “легенд”, хто зумів оформити трипл-дабл.

Про це повідомляє пресслужба Олімпіакоса.

Першим є Олександр Волков. Українець в сезоні 1994/1995 видав чудову гру проти Ампелокіпі (129:69), набравши 31 очко, до яких додав 13 підбирань та 11 асистів.

Сайт Олімпіакоса уточнює, що, можливо, трипл-дабл гравці клубу робили і раніше, але не було статистичного висвітлення матчів, щоб зафіксувати і підтвердити це.

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