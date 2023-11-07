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Адебайо підкорив рідкісне досягнення Йокича та Казінса у НБА

Сьогодні 16:09 230 0
Адебайо підкорив рідкісне досягнення Йокича та Казінса у НБА

Джерело - Чемпіон.

Центровий Маямі Гіт Бем Адебайо набрав 22 очки, 20 підбирань, 10 передач, 2 перехоплення і 2 блок-шоти в матчі регулярного чемпіонату НБА з Лос-Анджелес Лейкерс (108:107) та встановив рекорд.

Про це повідомляє Culture Hardwood.

Адебайо став першим гравцем в історії франшизи Гіт, який оформив трипл-дабл з 20+ очок і 20+ підбирань.  Він також набрав 6-й трипл-дабл в формі команди і обійшов за цим показником легендарного Двейна Вейда.

Адебайо став шостим гравцем в історії, який підкорив статистику 20-20-10-2-2 в одному матчі. В XXI сторіччі це робили лише Нікола Йокич (2023) та Демаркус Казінс (2015), а до них Кріс Веббер (1999) і двічі Карім Абдул-Джаббар (1976).

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