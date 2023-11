Центровий Маямі Гіт Бем Адебайо набрав 22 очки, 20 підбирань, 10 передач, 2 перехоплення і 2 блок-шоти в матчі регулярного чемпіонату НБА з Лос-Анджелес Лейкерс (108:107) та встановив рекорд.

Про це повідомляє Culture Hardwood.

Адебайо став першим гравцем в історії франшизи Гіт, який оформив трипл-дабл з 20+ очок і 20+ підбирань. Він також набрав 6-й трипл-дабл в формі команди і обійшов за цим показником легендарного Двейна Вейда.

Адебайо став шостим гравцем в історії, який підкорив статистику 20-20-10-2-2 в одному матчі. В XXI сторіччі це робили лише Нікола Йокич (2023) та Демаркус Казінс (2015), а до них Кріс Веббер (1999) і двічі Карім Абдул-Джаббар (1976).

Players in NBA history with

20+ PTS, 20+ REB, 10+ AST, 2+ STL, 2+ BLK

in a single game:



Bam Adebayo (tonight)

Nikola Jokic (2023 vs BKN)

Demarcus Cousins (2015 vs HOU)

Chris Webber (1999 vs NJN)

Kareem (1976 vs GSW)

Kareem (1976 vs BUF) pic.twitter.com/KtvmcYc4Wo