Брукс оформив унікальний рекорд всіх часів НБА

Форвард Г’юстон Рокетс Діллон Брукс набрав 26 очок і 9 підбирань у матчі регулярного чемпіонату НБА з Сакраменто Кінгз (89:107) та встановив рекорд.

Про це повідомляє BradeauxNBA.

Брукс у формі Рокетс набирав у середньому 17,8 очка, 4,4 підбирання, 1.6 перехоплення на старті чемпіонату. Він став першим гравцем в історії НБА, який зумів записати на свій рахунок 15+ очок при лінійці точності 60/60/90 у перших 5 матчах сезону.

Dillon Brooks in his 1st 5 games with the #Rockets.



17.8 PTS | 4.4 REB | 1.6 STL | 75.2 TS%



He’s now the 1st player in NBA history to average 15+ PTS on 60/60/90 splits in the 1st 5 games of a season, via @StatMamba & @Stathead!!!!! pic.twitter.com/Ls98RpRsdE