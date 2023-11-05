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Каррі оновив феноменальний історичний рекорд НБА

Сьогодні 22:55 172 0
Каррі оновив феноменальний історичний рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі у матчі НБА проти Оклахома-Сіті Тандер (141:139) оновив феноменальний історичний рекорд НБА.

Про це повідомляє OutOfSightSports.

Каррі набрав 30 очок (9 з 15 з гри, в тому числі 5 з 10 триочкових), 8 підбирань, 7 передач і 2 перехоплення. Каррі виконав вирішальний кидок за 0,2 секунди до фінальної сирени за рівного рахунку.

Каррі втретє в кар’єрі забив чотири або більше триочкових у кожній зі своїх перших шести ігор сезону. Жодному іншому гравцю в історії НБА це не вдавалося хоча б один раз за сезон.

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