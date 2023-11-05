Визначено MVP та символічну збірну третього ігрового тижня Суперліги

В регулярному чемпіонаті було зіграно чергові 13 матчів

MVP третього ігрового тижня Суперліги визнано форварда Київ-Баскета Брентлі Байнума.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Столичний клуб вперше в цьому сезоні пройшов ігровий тиждень без поразок, здобувши три перемоги в Луцьку. Зокрема команда Байнума виграла перше в цьому сезоні столичне дербі, здолавши чинного чемпіона України Будівельник.

Байнум в цих матчах продемонстрував стабільність та лідерські якості, набираючи в середньому в матчах проти Запоріжжя, Будівельника та БІПИ 19.3 очка, 7.3 підбирання та 1.0 перехоплення (РЕ 22.3). Відсоток реалізації кидків з гри американця в цих матчах становив 67.7%. Київ-Баскет піднявся на четверте місце в таблиці з 5 перемогами у 8 матчах.

Символічна збірна тижня Суперліги: