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Визначено MVP та символічну збірну третього ігрового тижня Суперліги

В регулярному чемпіонаті було зіграно чергові 13 матчів
Сьогодні 16:12 163 0
Визначено MVP та символічну збірну третього ігрового тижня Суперліги

Джерело - fbu.ua.

MVP третього ігрового тижня Суперліги визнано форварда Київ-Баскета Брентлі Байнума. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Столичний клуб вперше в цьому сезоні пройшов ігровий тиждень без поразок, здобувши три перемоги в Луцьку. Зокрема команда Байнума виграла перше в цьому сезоні столичне дербі, здолавши чинного чемпіона України Будівельник.

Байнум в цих матчах продемонстрував стабільність та лідерські якості, набираючи в середньому в матчах проти Запоріжжя, Будівельника та БІПИ 19.3 очка, 7.3 підбирання та 1.0 перехоплення (РЕ 22.3). Відсоток реалізації кидків з гри американця в цих матчах становив 67.7%. Київ-Баскет піднявся на четверте місце в таблиці з 5 перемогами у 8 матчах. 

Символічна збірна тижня Суперліги:

  • Джакор Нельсон (Політехніка-Галичина, 1 матч) - 31 очко, 9 передач, 7 перехоплень, 4 підбирання (РЕ 33)
  • Максим Закурдаєв (Дніпро, 1 матч) - 18 очок, 4 передачі, 3 підбирання, 2 перехоплення (РЕ 20)
  • Володимир Конєв (Будівельник, 3 матчі) - 20.0 очка, 7.3 підбирання, 2.7 передачі (РЕ 25.3)
  • Брентлі Байнум (Київ-Баскет, 3 матчі) - 19.3 очка, 7.3 підбирання, 1.0 перехоплення (РЕ 22.3)
  • Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи, 3 матчі) - 15.7 очка, 8.0 підбирання, 3.0 передачі, 1.0 блок-шота (РЕ 22.0)

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