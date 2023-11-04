Джерело - ФБУ.
Гравчиня Мерсіна та капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова отримала травму в матчі регулярного чемпіонату Туреччини.
Про це повідомляє ФБУ.
Ягупова травмувала гомілкостоп наприкінці першої чверті матчу проти Анталії.
За попереднім вердиктом лікарів Аліна може пропустити близько 10 днів. У понеділок українка пройде детальне обстеження.
Нагадаємо, Ягупова стала MVP матчу чемпіонату Туреччини.
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