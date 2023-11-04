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Капітан жіночої збірної України Ягупова отримала травму

Ягупова травмувала гомілкостоп
Вчора 22:35 223 0
Капітан жіночої збірної України Ягупова отримала травму
#Аліна Ягупова

Джерело - ФБУ.

Гравчиня Мерсіна та капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова отримала травму в матчі регулярного чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє ФБУ.

Ягупова травмувала гомілкостоп наприкінці першої чверті матчу проти Анталії.

За попереднім вердиктом лікарів Аліна може пропустити близько 10 днів. У понеділок українка пройде детальне обстеження.

Нагадаємо, Ягупова стала MVP матчу чемпіонату Туреччини.

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