Ягупова травмувала гомілкостоп

Джерело - ФБУ.

Гравчиня Мерсіна та капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова отримала травму в матчі регулярного чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє ФБУ.

Ягупова травмувала гомілкостоп наприкінці першої чверті матчу проти Анталії.

За попереднім вердиктом лікарів Аліна може пропустити близько 10 днів. У понеділок українка пройде детальне обстеження.

Нагадаємо, Ягупова стала MVP матчу чемпіонату Туреччини.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!