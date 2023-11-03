Політехніка-Галичина здобула перемогу над Кривбасом у Суперлізі

Найрезультативнішим у матчі став Джакор Нельсон

Джерело - Чемпіон.

Кривбас програв Політехніці-Галичині у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 68:88.

Найрезультативнішим у матчі став Джакор Нельсон, на рахунку якого 31 очко, 4 підбирання і 9 передач.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

3 листопада

Кривбас - Політехніка-Галичина 68:88 (15:16, 20:29, 15:23, 18:20)

Кривбас: Тіщенко (20 + 11 підбирань + 3 передачі), Бібіков (19 + 5 підбирань + 4 передачі), Бондаренко (10 + 4 підбирання + 2 передачі)

Політехніка-Галичина: Нельсон (31 + 4 підбирання + 9 передач), Сафонов (19 + 10 підбирань + 4 передачі), Ходов (16 + 4 підбирання)

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