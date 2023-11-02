Черкаські Мавпи здобули перемогу над Будівельникуом у Суперлізі

Найрезультативнішим у матчі став Володимир Конєв

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи-Дніпро обіграли Будівельник у матчі Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 70:69.

Найрезультативнішим у матчі став Володимир Конєв, на рахунку якого 28 очок, 6 підбирань і 2 асисти.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

2 листопада

Черкаські Мавпи-Дніпро – Будівельник 70:69 (11:26, 17:9, 23:21, 19:13)

Черкаські Мавпи-Дніпро: Агафонов (21 + 10 підбирань + 2 асисти), Кальніченко (16 + 3 підбирання + 1 передача), Руслов (15 + 1 підбирання + 5 передач)

Будівельник: Конєв (28 + 6 підбирань + 2 асисти), Буренко (18 + 4 підбирання + 1 передача), Кольченко (7 + 2 підбирання + 1 передача)

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