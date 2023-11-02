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Бостон з Михайлюком розгромив Індіану, Лейкерс дотиснули Кліпперс: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 08:52 203 0
Бостон з Михайлюком розгромив Індіану, Лейкерс дотиснули Кліпперс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
02 листопада

Бостон - Індіана 155:104 (44:27, 31:27, 34:17, 46:33)

Свінгмен Бостон Селтікс Святослав Михайлюк провів свій другий матч в сезоні. Українець набрав за 11 хвилин  5 очок, записав на свій рахунок 3 підбирання і 17 рейтингу "+/-". 

Торонто - Мілвокі 130:111 (31:18, 35:26, 29:35, 35:32)

Детройт - Портленд 101:110 (32:26, 27:21, 25:36, 17:27)

Атланта - Вашингтон 130:121 (25:30, 34:21, 40:31, 31:39)

Оклахома-Сіті - Новий Орлеан 106:110 (33:14, 18:29, 26:35, 29:32)

Маямі - Бруклін 105:109 (32:29, 24:17, 27:29, 22:34)

Нью-Йорк - Клівленд 89:95 (22:24, 28:25, 13:22, 26:24)

Міннесота - Денвер 110:89 (28:21, 35:23, 26:28, 21:17)

Г'юстон - Шарлотт 128:119 (39:27, 22:31, 25:20, 42:41)

Даллас - Чикаго 114:105 (26:23, 23:27, 32:33, 33:22)

Юта - Мемфіс 133:109 (42:19, 37:27, 25:33, 29:30)

Лейкерс - Кліпперс 130:125 OT (24:37, 24:24, 39:24, 30:32, 13:8)

Голден Стейт - Сакраменто 102:101 (28:31, 28:24, 18:24, 28:22)

Український центровий Сакраменто Олексій Лень матч пропустив.

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