Київ-Баскет мінімально переграв Будівельник у Суперлізі

Найрезультативнішим гравцем став Брентлі Байнум,

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет обіграв Будівельник у Суперлізі України з баскетболу.

Матч завершився з рахунком 69:68.

Найрезультативнішим гравцем у матчі став баскетболіст Київ-Баскета Брентлі Байнум, на рахунку якого 25 очок і 5 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

1 листопада

Київ-Баскет – Будівельник 69:68 (26:13, 12:20, 13:18, 18:17)

Київ-Баскет: Байнум (25 + 8 підбирань), Кінгсбі (22 + 1 передача), Хаймон (7 + 2 підбирання)

Будівельник: Сандул (19 + 13 підбирань + 1 передача), Буренко (15 + 2 підбирання + 5 передач), Конєв (15 + 6 підбирань + 4 передачі)

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