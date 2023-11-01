Головне
Дніпро-1 переграв Рух у 5 турі УПЛ
Сьогодні 19:58 234
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
Сьогодні 19:44 1222
Маліновський оформив шедевральний асист у Кубку Італії через хвилину після виходу на заміну
Сьогодні 19:01 992
Асист Маліновського приніс Дженоа перемогу над Реджаною в Кубку Італії
Сьогодні 18:39 222
Чорноморець розгромив Зорю і вийшов у півфінал Кубка України
Сьогодні 16:58 571
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:51 5066
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 13:24 536
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:50 1254
Лунін може перейти у Челсі
Сьогодні 10:30 494
Бій Усика з Ф'юрі перенесли
Сьогодні 08:08 2067
Прямі трансляції

Київ-Баскет мінімально переграв Будівельник у Суперлізі

Найрезультативнішим гравцем став Брентлі Байнум,
Сьогодні 20:49 171 0
Київ-Баскет мінімально переграв Будівельник у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет обіграв Будівельник у Суперлізі України з баскетболу.

Матч завершився з рахунком 69:68.

Найрезультативнішим гравцем у матчі став баскетболіст Київ-Баскета Брентлі Байнум, на рахунку якого 25 очок і 5 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
1 листопада

Київ-Баскет – Будівельник 69:68 (26:13, 12:20, 13:18, 18:17)

Київ-Баскет: Байнум (25 + 8 підбирань), Кінгсбі (22 + 1 передача), Хаймон (7 + 2 підбирання)

Будівельник: Сандул (19 + 13 підбирань + 1 передача), Буренко (15 + 2 підбирання + 5 передач), Конєв (15 + 6 підбирань + 4 передачі)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги 1303
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 24291
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 5066
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 1254
Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії 1230
Бій Усика з Ф'юрі перенесли Бій Усика з Ф'юрі перенесли 2067
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10168
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2360 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306761
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31403
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26039
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109410 4