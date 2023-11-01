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Старий Луцьк поступився БІПА-Одеська область у Суперлізі

Зустріч завершилася з рахунком 73:77
Сьогодні 17:37 303 0
Старий Луцьк поступився БІПА-Одеська область у Суперлізі
#Суперліга, #Старий Луцьк, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк програв БІПА-Одеській області в матчі Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 73:77 на користь одеситів.

Найрезультативнішим у переможців став Маркус Льюіс з 19 очками, а Євгеній Ткаченко зупинився в кроці від дабл-даблу – 17 очок та 9 підбирань. У Старого Луцька дабл-дабл оформив Євген Коровяков.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
31 жовтня

Старий Луцьк – БІПА-Одеська область 73:77 (20:18, 14:17, 20:19, 19:23)

Старий Луцьк: Стейсі (15 + 3 підбирання + 2 асисти), Глушко (14 + 4 підбирання + 1 передача), Коровяков (12 + 10 підбирань + 5 передач)

БІПА-Одеська область: Льюїс (19 + 3 підбирання + 2 асисти), Ткаченко (17 + 9 підбирань), Кемпбел (16 + 2 підбирання + 2 асисти)

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