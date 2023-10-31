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Філадельфія обміняла Гардена у Кліпперс

Сьогодні 16:12 244 0
Філадельфія обміняла Гардена у Кліпперс

Джерело - Чемпіон.

Філадельфія Сіксерс та Лос-Анджелес Кліпперс провели обмін за участю зіркового захисника Джеймса Гардена.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.

Разом із Гарденом у Кліпперс перейшли форвард Пі Джей Такер і центровий Філіп Петрушев. Склад Сіксерс поповнили форварди Роберт Ковінгтон, Ніколя Батюм, Маркус Морріс та Кеньйон Мартін-молодший, а також драфт-компенсація.

Гарден в міжсезоння запросив у Сіксерс через конфлікт з президентом клубу Дерілом Морі. Джеймс із затримкою з’явився до тренувального табору команди, пропустив більшу частину підготовчого періоду і не грав у перших матчах нового сезону НБА.

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