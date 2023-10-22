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Запоріжжя програло БК Рівне, Будівельник здолав Прикарпаття-Говерлу: результати матчів Суперліги

Результати матчів регулярного чемпіонату Суперліги
Сьогодні 22:18 143 0
Запоріжжя програло БК Рівне, Будівельник здолав Прикарпаття-Говерлу: результати матчів Суперліги
#Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22-го жовтня, відбулося 3 матчі в межах регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
22 жовтня

Політехніка-Галичина - БІПА 91:80 (24:13, 23:30, 19:21, 25:16) / статистика матчу

Політехніка-Галичина: Качанов 10 + 6 підбирань + 6 передач, Нельсон 29 + 6 підбирань + 7 передач + 5 перехоплень – 5 втрат, Квентін Дешон 12 + 6 підбирань, Станішевський 8 + 7 підбирань, Сафанов 16 + 7 передач – старт; Крамар 10, Карпюк 4, Бречко 2, Бартоломеєв 0

БІПА-Збірна Одеської області: Кампбелл 9 + 5 підбирань – 8 втрат, Ткаченко 12 + 6 підбирань, Рябчук 6, Льюіс 18 + 7 підбирань, Баранов 0 – старт; Шашков 19, Кадигроб 8 – 6 втрат, Рудик 5, Конєв 2, Бугорський 1, Товкач 0

Рівне-ОШВСМ - Запоріжжя 80:56 (20:13, 18:17, 23:13, 19:14) / статистика матчу

Рiвне-ОШВСМ: Шепелев 20 + 10 підбирань, Соловйов 11, Сміт 4 + 5 підбирань, Чиж 3, Джойнер 2 – старт, Тимощук 13 + 6 передач, Водолазський 8, Герасимчук 8, Шанюк 6 + 5 передач, Мочалов 3, Рябой 2, Віктор Лемішка 0. 

Запорiжжя: Сізов 13 - 4 втрати, Морозов 10 + 3 перехоплення - 4 втрати, Хохоник 10 + 7 підбирань + 4 передачi, Биков 6, Буц 3 + 11 підбирань – старт; Липовцев 12, Величко 3 + 3 передачi, Покоєнко 0 + 3 перехоплення, Тельчаров 0, Дмитренко 0, Клiманов 0

Прикарпаття-Говерла - Будівельник 62:85 (11:26, 13:24, 18:19, 20:16)

Прикарпаття-Говерла: Горобченко 4 + 4 передачы, Дроздов 2, Чугунов 2, Жулавський 2, Аврахов 0 — старт, Лесик 15, Старцев 14, Кабацюра 12 + 5 підбирань + 3 передачі, Лонюк 5, Музиченко 3, М. Тимофійчук 3, А. Тимофійчук 0

Будівельник: Буренко 21 + 3 передачі, Луценко 12, Зайцев 9 + 4 підбирання, Сандул 7, Конєв 6 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 блок-шота — старт, Нікітін 11 + 4 підбирання, Лукінський 8, Кошеватський 8 + 4 передачі - 3 втрати, Кабанов 3, Рахметов 0

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