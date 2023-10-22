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Будівельник впевнено переміг Прикарпаття-Говерлу

Столичний клуб виграв третій матч за три дні
Сьогодні 13:41 146 0
Будівельник впевнено переміг Прикарпаття-Говерлу
#Будівельник, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник здобув перемогу над Прикарпаття-Говерлою в третьому матчі львівського бабла.

Команда Дмитра Забірченка виграла з рахунком 85:62.

Найкращим гравцем матчу став розігруючий Будівельника Павло Буренко, який набрав 21 очков (0/2 двоочкових, 6/6 триочкових, 3/3 штрафних), зробив 3 передачі та 2 підбирання (РЕ 22).

Столичний клуб не дав шансів команді з Івано-Франківська та здобув третю перемогу за три дні, пройшовши тур у Львові без поразок. Прикарпаття-Говерла виграла один матч із трьох.

Кияни наступну гру проведуть 31 жовтня в Луцьку проти місцевого клубу, а Говерла 2 листопада в Дніпрі зіграє проти Кривбаса. 

Суперліга. Регулярний чемпіонат
Львів, ПС Галичина 
22 жовтня

Прикарпаття-Говерла - Будівельник 62:85 (11:26, 13:24, 18:19, 20:16)

Прикарпаття-Говерла: Горобченко 4 + 4 передачы, Дроздов 2, Чугунов 2, Жулавський 2, Аврахов 0 — старт, Лесик 15, Старцев 14, Кабацюра 12 + 5 підбирань + 3 передачі, Лонюк 5, Музиченко 3, М. Тимофійчук 3, А. Тимофійчук 0

Будівельник: Буренко 21 + 3 передачі, Луценко 12, Зайцев 9 + 4 підбирання, Сандул 7, Конєв 6 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 блок-шота — старт, Нікітін 11 + 4 підбирання, Лукінський 8, Кошеватський 8 + 4 передачі - 3 втрати, Кабанов 3, Рахметов 0

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