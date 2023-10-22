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Чинний чемпіон конкурсу данків НБА відрахований з клубу

Сьогодні 12:55 171 0
Чинний чемпіон конкурсу данків НБА відрахований з клубу

Джерело - basket.com.ua.

Орландо Меджик відрахували переможця данк-контесту НБА 2023 року розігруючого Мека Маккланга.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Маккланг взяв участь у трьох передсезонних матчах в складі Меджик, набираючи в середньому 5,3 очка та 1,7 підбирання за 10,1 хвилини на паркеті. Розігруючий мав негарантований контракт з Орландо.

Більшу частину минулого сезону Маккланг провів у G-лізі та став чемпіоном у складі Делавера. У лютому гравець підписав двосторонній контракт із Філадельфією, але провів за команду лише два матчі. 9 квітня Маккланг взяв участь в останньому матчі регулярного чемпіонату і був близьким до трипл-даблу - 20 очок, 9 підбирань та 9 передач.

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