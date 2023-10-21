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Запоріжжя переграло Політехніку-Галичину в матчі Суперліги

У переможців - два дабл-дабли
Вчора 23:20 141 0
Запоріжжя переграло Політехніку-Галичину в матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя здобуло перемогу над Політехнікою-Галичиною в межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 68:80.

У переможців - два дабл-дабли: у Олександра Сiзова - 28 очок + 16 пiдбирань, у Антона Буца - 11 очок + 13 пiдбирань. У Полiтехнiки-Галичини найрезультативнішим гравцем став Джакор Нельсон - 15 очок, 12 пунктів в активі Максима Сафонова.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 жовтня

Політехніка-Галичина — Запоріжжя 68:80 (28:30, 15:14, 14:10, 11:26)

Політехніка-Галичина: Нельсон 15 + 9 підбирань + 6 передач - 4 втрати, Сафонов 12 - 5 втрат, Квентін Дешон 9, Крамар 5 – старт; Бречко 7 + 7 підбирань, Ходов 6, Качанов 6, Бачурін 4, Бартоломеєв 4, Станішевський 0.

Запорiжжя: Сізов 28 + 16 підбирань, Морозов 18 + 8 підбирань, Буц 11 + 13 підбирань + 3 перехоплення, Хохоник 11 + 9 підбирань + 8 передач - 4 втрати, Биков 0 – старт; Покоєнко 5 + 3 перехоплення, Величко 4, Липовцев 3, Тельчаров 0, Дмитренко 0

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