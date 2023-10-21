Прикарпаття-Говерла виявилося сильніше за БІПА в Суперлізі

Матч завершився з рахунком 78:73

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла здобуло перемогу над БІПА у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 78:73.

Найкращим гравцем матчу став бігмен Говерли Степан Лесик, який набрав 23 очка (9/13 триочкових, 5/7 штрафних), зробив 6 підбирань та 3 передачі (РЕ 22).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

21 жовтня

Прикарпаття-Говерла - БІПА 78:73 (22:16, 18:20, 15616, 23:21)

Прикарпаття-Говерла: Горобченко 8 + 6 передач - 5 втрат, Жулавський 8, Аврахов 4 + 3 передачі, Дроздов 2, Чугунов 0 — старт, Лесик 23 + 6 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Старцев 16 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Кабацюра 13, Лонюк 4, М. Тимофійчук 0

БІПА: Ткаченко 10 + 9 підбирань, Рябчук 9 + 3 перехоплення, Шашков 7, Баранов 4, Кадигроб 0 —старт, Кемпбелл 25 + 3 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Льюіс 8 + 11 підбирань, Товкач 8, Конєв 2, Бугорський 0

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