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Будівельник впевнено переміг БК Рівне в матчі Суперліги

Найрезультативнішим в матчі став Олександр Кольченко
Сьогодні 19:46 94 0
Будівельник впевнено переміг БК Рівне в матчі Суперліги
#Будівельник, #Суперліга, #БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

Будівельник здобув перемогу над БК Рівне у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 49:76 на користь киян.

Найрезультативнішим в матчі став Олександр Кольченко з 22 очками. Відзначимо також 14 очок та 8 підбирань Володимира Конєва, а також 10 результативних передач Павла Буренко.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 жовтня

Рівне - Будівельник 49:76 (14:15, 15:13, 12:25, 8:23)

Рівне-ОШВСМ: Джойнер 10, Соловйов 11, Мочалов 6, Шепелев 5 + 8 підбирань, Водолазський 0 – 4 втрати – старт; Сміт 10 + 8 підбирань, Тимощук 6 – 5 втрат, Віктор Лемішка 1, Чиж 0, Рябой 0, Герасимчук 0, Шанюк 0

Будівельник: Зайцев 3, Кольченко 22 + 8 підбирань – 4 втрати, Буренко 8 + 10 передач – 4 втрати, Конєв 14 + 8 підбирань, Сандул 7 + 13 підбирань – старт; Луценко 10, Кабанов 4, Нікітін 4, Рахметов 2, Кошеватський 2, Лукінський 0

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