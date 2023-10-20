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Будівельник здолав Політехніку-Галичину в матчі Суперліги

Зустріч завершилася з рахунком 92:81 на користь киян
Сьогодні 22:04 116 0
Будівельник здолав Політехніку-Галичину в матчі Суперліги
#Будівельник, #Суперліга, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Будівельник переміг Політехніку-Галичину в матчі регулярного чемпіонату Суперліги України.

Зустріч завершилася з рахунком 92:81 на користь киян.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Галичини Джакор Нельсон, який набрав 22 очки, 4 підбирання та 6 передач.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
20 жовтня

Політехніка-Галичина – Будівельник 81:92 (28:25, 13:30, 15:18, 25:19)

Політехніка-Галичина: Нельсон (22+4+6), Сафонов (16+7+1), Ходов (15), Квентін Дешон (14+14+5), Карпюк (9+2+1).

Будівельник: Кольченко (17+3), Конєв (14+4+3), Буренко (11+2+4), Сандул (11+9+2), Луценко (11+1+2).

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