4-разовий чемпіон НБА Ігудала завершив професійну кар'єру

Джерело - Чемпіон.
4-разовий чемпіон НБА Андре Ігудала завершив професійну кар'єру у 39-річному віці.
Про це повідомляє Buzz NBA.
Ігудала був обраний Філадельфією під дев'ятим піком на драфті 2004 року.
У серпні 2012 року Ігудалу обміняли в Денвер, де він провів один рік. Після цього Андре підписав контракт з Ворріорз.
У 2015 році Ворріорз перемогли Клівленд у фіналі НБА та здобули свій перший титул за 40 років. Ігудала був визнаний MVP фіналу.
Згодом у складі Ворріорз Андре виграв ще три титули – у 2017, 2018 та 2022 роках.
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