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4-разовий чемпіон НБА Ігудала завершив професійну кар'єру

Ігудала був визнаний MVP фіналу 2015-го року
Сьогодні 21:06 122 0
4-разовий чемпіон НБА Ігудала завершив професійну кар'єру
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

4-разовий чемпіон НБА Андре Ігудала завершив професійну кар'єру у 39-річному віці.

Про це повідомляє Buzz NBA.

Ігудала був обраний Філадельфією під дев'ятим піком на драфті 2004 року.

У серпні 2012 року Ігудалу обміняли в Денвер, де він провів один рік. Після цього Андре підписав контракт з Ворріорз.

У 2015 році Ворріорз перемогли Клівленд у фіналі НБА та здобули свій перший титул за 40 років. Ігудала був визнаний MVP фіналу.

Згодом у складі Ворріорз Андре виграв ще три титули – у 2017, 2018 та 2022 роках.

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Допис, поширений користувачем @officialnbabuzz

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