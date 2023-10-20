4-разовий чемпіон НБА Ігудала завершив професійну кар'єру

Ігудала був визнаний MVP фіналу 2015-го року

Джерело - Чемпіон.

4-разовий чемпіон НБА Андре Ігудала завершив професійну кар'єру у 39-річному віці.

Про це повідомляє Buzz NBA.

Ігудала був обраний Філадельфією під дев'ятим піком на драфті 2004 року.

У серпні 2012 року Ігудалу обміняли в Денвер, де він провів один рік. Після цього Андре підписав контракт з Ворріорз.

У 2015 році Ворріорз перемогли Клівленд у фіналі НБА та здобули свій перший титул за 40 років. Ігудала був визнаний MVP фіналу.

Згодом у складі Ворріорз Андре виграв ще три титули – у 2017, 2018 та 2022 роках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @officialnbabuzz

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!