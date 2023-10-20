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Запоріжжя здолало Прикарпаття-Говерлу у регулярному чемпіонаті Суперліги

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став Сергій Старцев
Сьогодні 17:37 151 0
Запоріжжя здолало Прикарпаття-Говерлу у регулярному чемпіонаті Суперліги
#БК Запоріжжя, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя перемогло Прикарпаття-Говерлу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги України.

Матч завершився з рахунком 76:59.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Говерли Сергій Старцев, який набрав 18 очок, 2 підбирання та 2 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
20 жовтня

Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 59:76 (17:24, 12:17, 17:17, 13:18)

Прикарпаття-Говерла: Старцев (18+2+2), Кабацюра (14+6+6), Лесик (11+8+2), Горобченко (7+2+2), Чугунов (4+3).

Запоріжжя: Сізов (15+3+7), Буц (15+7+1), Хохоник (12+6+8), Морозов (11+5+2), Биков (10+4+2).

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