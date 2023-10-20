Команди відкрили черговий бабл сезону Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Дебютант Суперліги БК Рівне здобув впевнену перемогу в матчі регулярного чемпіонату, розгромивши у Львові бронзового призера минулого сезону одеську БІПУ з рахунком 86:52.

Найкращим гравцем матчу став Олексій Соловйов, який традиційно вийшовши з лави запасних, набрав 19 очок, зробив 8 підбирань та 2 передачі (РЕ 24). Також варто відзначити дабл-дабл Елайджи Джойнера, у якого 11 очок та 11 передач (РЕ 18).

У наступній грі, у суботу 21 жовтня, Рівне протистоятиме чинному чемпіону України Будівельнику, а БІПА в цей же день зіграє проти Прикарпаття-Говерли.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Львів, ПС Галичина

20 жовтня

Рівне - БІПА 86:52 (15:7, 36:6, 19:24, 16:15)

Рівне: Шепелев 13 + 8 підбирань, Водолазський 8, Мочалов 7 + 10 підбирань, Шанюк 9, Тимощук 4 + 5 передач + 3 перехоплення - 5 втрат — старт, Соловйов 19 + 8 підбирань, Джойнер 11 + 11 передач, Сміт 10 + 5 підбирань, Рябой 3, Герасимчук 2, Чиж 0

БІПА: Кемпбелл 12 + 5 передач - 5 втрат, Ткаченко 9 + 4 підбирання, Кадигроб 9 + 5 підбирань, Рябчук + 6 перехоплень, Льюіс 4 + 5 підбирань — старт, Шашков 6, бараном 5, Товкач 3, Конєв 0, Бугорський 0