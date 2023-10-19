Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги

Найрезультативнішим гравцем матчу став 18-річний гравець дніпрян Данііл Сипало

Джерело - Чемпіон.

Дніпро переміг Старий Луцьк у матчі регулярного чемпіонату Суперліги України.

Зустріч завершилася з рахунком 90:62.

Ця перемога стала для дніпрян шостою поспіль на початку нового чемпіонату.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 18-річний гравець дніпрян Данііл Сипало, який набрав 17 очок і 8 підбирань.

Суперліга України - Регулярний чемпіонат

19 жовтня

Старий Луцьк – Дніпро 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

Старий Луцьк-Унiверситет: Мусієнко 8 + 6 передач + 6 підбирань, Дейна 8 + 6 підбирань, Коцько 0, Дюпiн 0, Бедлiнський 0 — старт, Коровяков 17, Маркiв 11, Стейсi 9 + 5 підбирань, Глушко 6, Прозапас 3 - 4 втрати, Панфiлов 0.

Дніпро: Закурдаєв 16, Тимофеєнко 13 + 11 підбирань + 4 передачi, Загреба 9 + 6 підбирань, Дубоненко 9, Горобченко 6 — старт, Сипало 17 + 8 підбирань, Сорочан 13, Тарасенко 4, Кочерга 2, Шкода 1.

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