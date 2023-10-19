Головне
Христич став головним тренером збірної України
Вчора 17:17 878
Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги
Сьогодні 16:41 225
УЄФА підтвердила перенесення матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря
Сьогодні 16:16 220
УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція
Сьогодні 15:39 511
Лунін може перейти у Селтік
Сьогодні 15:25 414
Кіченок зіграє на малому Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 14:10 348
Стало відомо, скільки Мессі заробить за рік у МЛС
Сьогодні 11:43 610
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії
Вчора 23:54 688
Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи
Вчора 18:50 481
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024
Вчора 18:34 1098
Прямі трансляції

Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги

Найрезультативнішим гравцем матчу став 18-річний гравець дніпрян Данііл Сипало
Сьогодні 16:41 225 0
Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Дніпро переміг Старий Луцьк у матчі регулярного чемпіонату Суперліги України.

Зустріч завершилася з рахунком 90:62.

Ця перемога стала для дніпрян шостою поспіль на початку нового чемпіонату.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 18-річний гравець дніпрян Данііл Сипало, який набрав 17 очок і 8 підбирань.

Суперліга України - Регулярний чемпіонат
19 жовтня

Старий Луцьк – Дніпро 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

Старий Луцьк-Унiверситет: Мусієнко 8 + 6 передач + 6 підбирань, Дейна 8 + 6 підбирань, Коцько 0, Дюпiн 0, Бедлiнський 0 — старт, Коровяков 17, Маркiв 11, Стейсi 9 + 5 підбирань, Глушко 6, Прозапас 3 - 4 втрати, Панфiлов 0. 

Дніпро: Закурдаєв 16, Тимофеєнко 13 + 11 підбирань + 4 передачi, Загреба 9 + 6 підбирань, Дубоненко 9, Горобченко 6 — старт, Сипало 17 + 8 підбирань, Сорочан 13, Тарасенко 4, Кочерга 2, Шкода 1. 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: 89-річна вболівальниця збірної України вгадала рахунок гри проти Мальти та автора гола Відео дня: 89-річна вболівальниця збірної України вгадала рахунок гри проти Мальти та автора гола 648
УЄФА запропонувала Зорі нову дату матчу з Маккабі УЄФА запропонувала Зорі нову дату матчу з Маккабі 746
Усик: Я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті Усик: Я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті 697
Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу 890
Віцемерка Марселя закликала позбавити Бензема французького громадянства Віцемерка Марселя закликала позбавити Бензема французького громадянства 849
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії 688
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16584
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42344 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8160 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9528
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12748 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24804 1