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Триразового чемпіона України затримано після бійки у нічному клубі

Сьогодні 19:10 1295 0
Триразового чемпіона України затримано після бійки у нічному клубі

Джерело - basket.com.ua.

Колишнього гравця Азовмаша Панайотіса Ліаделіса затримала грецька поліція через бійку у нічному клубі міста Волос.

Про це повідомляє politic.gr.

Два хлопці посварилися з відвідувачем та працівником закладу, а потім пішли. Через деякий час вони повернулися і почали стріляти електрошокером, чим викликали страх у всіх присутніх. Через це виникла бійка.

Двох хуліганів били 5 працівників клубу, а також колишній баскетболіст Панайотіс Ліаделіс. Пізніше приїхала поліція та затримала всіх учасників інциденту.

48-річний Ліаделіс приєднався до Азовмашу у лютому 2006 року, а покинув команду у грудні 2008 року. Він тричі ставав чемпіоном України та вигравав три Кубки України з маріупольським клубом.

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