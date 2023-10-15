Прометей, Самбір та Ніко-Баскет не мають поразок: результати матчів Вищої ліги

Зіграно чергові матчі у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Команди чоловічої Вищої ліги завершили перший тур регулярного чемпіонату, в рамках якого всі 12 команд зіграли по три матчі в баблах у Пущі Водиці та Слобожанському.

За підсумком першого ігрового тижня сезону три команди забронювали за собою місце в верхній частині турнірної таблиці — Прометей, Самбір та Ніко-Баскет виграли всі три матчі тижня, продемонструвавши 100-відсотковий показник.

Сьогодні Прометей в матчі команд, які мають досвід виступів в Суперлізі, впевнено здолав Харківських Соколів, Самбір втримав перемогу у грі проти СумДУ, а Ніко-Баскет за рахунок потужної другої половини здолав Push-ЦДУ.

Ще дві команди СумДУ та Push Team завершили перший ігровий тиждень з позитивним балансом перемог та поразок, вигравши два з трьох своїх матчів.

Харківські Соколи, ДіДіБао, Селф Мейд, Політехнік та Хмельницький виграли один матч з трьох. Лише дві команди — Львівська Політехніка та Push-ЦДУ — програли всі свої матчі і намагатимуться здобути перші перемоги в сезоні в рамках наступних баблів, які 27-29 жовтня проходитимуть у Кропивницькому та Пущі-Водиці.

Чемпіонат України з баскетболу

Вища ліга. Чоловіки.

15 жовтня

Самбір - СумДУ 85:82 (28:22, 22:17, 10:22, 25:21)

Ніко-Баскет - Push-ЦДУ 70:54 (11:18, 15:11, 22:13, 22:12)

Львівська Політехніка - Push Team 70:80 (19622, 16:21, 23:15, 12:22)

Політехнік - Селф Мейд 70:79 (11:21, 20:17, 23:23, 16:18)

ДіДіБао - Хмельницький 67:66 (20:20, 17:21, 15:17, 15:8)

Прометей - Харківські Соколи 104:36 (23:17, 27:8, 19:6, 31:6, 23:5)