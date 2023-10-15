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Фенербахче на два місяці втратив лідера

Сьогодні 16:14 146 0
Фенербахче на два місяці втратив лідера

Джерело - basket.com.ua.

Захисник баскетбольного клубу Фенербахче Тайлер Дорсі зламав плюсневу кістку правої ноги.

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

Очікується, що гравець пропустить два місяці. Дорсі отримав травму під час виїзного матчу Євроліги проти Валенсії (74:77) у п’ятницю. Він завершив гру з 17 очками, ставши кращим скорером команди. У першому турі Дорсі набрав 15 очок у матчі з Міланом.

Дорсі проводить другий сезон у турецькій команді після переходу з клубу НБА Даллас Маверікс у березні 2023 року.

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