Колишній тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс став головним тренером молодіжної збірної Латвії з баскетболу U-20.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу Латвії.

Він буде готувати команду до чемпіонату Європи у дивізіоні Б, який пройде з 12 до 21 липня.

Цього року латвійці посіли 13-те місце на ЧЄ в дивізіоні Б. Молодіжна збірна України під керівництвом Забірченка на цьому ж турнірі посіла 3-тє місце.

Айнарс також очолює румунську команду Волунтарі.

Багатскіс очолював національну збірну України з 2019 до 2023 року.