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Багатскіс очолив збірну Латвії з баскетболу U-20

Сьогодні 21:40 176 0
Багатскіс очолив збірну Латвії з баскетболу U-20
#Айнарс Багатскіс

Джерело - basket.lv.

Колишній тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс став головним тренером молодіжної збірної Латвії з баскетболу U-20.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу Латвії.

Він буде готувати команду до чемпіонату Європи у дивізіоні Б, який пройде з 12 до 21 липня.

Цього року латвійці посіли 13-те місце на ЧЄ в дивізіоні Б. Молодіжна збірна України під керівництвом Забірченка на цьому ж турнірі посіла 3-тє місце.

Айнарс також очолює румунську команду Волунтарі.

Багатскіс очолював національну збірну України з 2019 до 2023 року.

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