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Барселона зазнала фінансових збитків у розмірі 56,6 мільйонів євро за сезон

Сьогодні 20:41 187 0
Барселона зазнала фінансових збитків у розмірі 56,6 мільйонів євро за сезон

Джерело - basket.com.ua.

БК Барселона минулого сезону зазнав фінансових збитків у розмірі 56,6 мільйона євро.

Про це повідомляє 2Playbook.

Баскетбльний відділ Барселони розраховував на суму 28 мільйонів євро, але початкові прогнози були перевищені на 88%. Розрив контрактів Шарунаса Ясікявічюса, Ніколи Міротича та Корі Хіггінса значно погіршив фінансове становище клубу і обійшовся загалом на суму 25,27 мільйона євро.

На сезон-2023/24 Барселона знизила бюджет до 30 мільйонів євро, хоча в останні роки ця цифра становила близько 45 мільйонів. Цільовий дефіцит встановлено на рівні 13,77 мільйона євро.

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