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Михайлюк набрав 15 очок в першій передсезонній грі за Бостон

Результативний матч від українця
Сьогодні 09:10 188 0
Михайлюк набрав 15 очок в першій передсезонній грі за Бостон
#Святослав Михайлюк, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів перший передсезонний матч за Бостон, куди перейшов цього літа.

Українець, пропустивши першу передсезонну гру команди проти Нью-Йорка отримав 25 хвилин ігрового часу, за які набрав 15 очок (2/2 двоочкові, 3/7 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, зробив 1 передачу при 4 фолах.

Михайлюк став третім за результативністю в команді, поступившись лише Пейтону Прітчарду та Далано Бентону. Також Михайлюк став третім за показником +-, який у нього в цьому матчі +4.

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