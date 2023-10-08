Київ-Баскет поступився Політехніці-Галичині, Рівне поступилося Черкаським Мавпам: результати матчів Суперліги

Результати матчів Суперліги України

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд відбулося 2 матчі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

8 жовтня

Політехніка-Галичина - Київ-Баскет 86:77 (22:19, 22:23, 19:21, 23:14)

Політехніка-Галичина: Нельсон 32 + 3 перехоплення, Девіс 12 + 8 підбирань - 4 втрати, Ходов 11 + 7 підбирань + 5 передач, Качанов 2 + 4 підбирання + 3 передачі + 2 перехоплення, Крамар 0 — старт, Сафонов 17 + 3 передачі, Карпюк 12 + 7 підбирань, Станішевський 0, Бачурін 0, Бартоломеєв 0

Київ-Баскет: Ожегов 25 + 5 підбирань, Заплотинський 23 + 13 підбирань + 2 блок-шота, Кінгсбі 14 + 6 передач, Хаймон 5, Байнум 4 + 4 передачі - 4 втрати — старт, Юрченко 4, Іванов 1, Стародуб 1, Фреш-Стаханов 0

Рівне-ОШВСМ - Черкаські Мавпи-Дніпро 71:82 (24:16, 13:22, 18:20, 16:24)

Рівне-ОШВСМ: Джойнер 6 + 7 передач, Мочалов 11 + 5 підбирань, Шанюк 2, Шепелев 9 + 7 підбирань, Водолазський 10 – старт; Соловйов 17 + 4 передачі, Герасимчук 8, Рябой 4, Чиж 2, Віталій Лемішка 2, Кравченко 0.

Черкаські Мавпи-Дніпро: Далкорт 14 + 6 підбирань, Кальніченко 14 + 7 підбирань – 5 втрати, Агафонов 21 + 11 підбирань, Кузнецов 2, Новіков 14 + 6 підбирань – старт; Скіра 7, Руслов 7, Фостер-Бойд 3, Мірітіч 0

Сьогодні, 8 жовтня, у Суперлізі відбудеться ще два матчі:

Говерла - Старий Луцьк

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