Прикарпаття-Говерла здобула перемогу над Черкаськими Мавпами у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 жовтня, Прикарпаття-Говерла здобуло перемогу над Черкаськими Мавпами у матчі регулярного сезону Суперліги України.
Матч завершився з рахунком 74:68.
Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Черкаських Мавп Андрій Кальніченко, який набрав 21 очко, 6 підбирань та 1 передачу.
Суперліга України - Регулярний чемпіонат
7 жовтня
Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи 74:68 (18:19, 19:20, 19:14, 18:15)
Прикарпаття-Говерла: Лесик (18+5), Старцев (15+4+5), Горобченко (15+4+6)
Черкаські Мавпи: Кальніченко (21+6+1), Новіков (12+2+1), Агафонов (13+3+3)
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