Прикарпаття-Говерла здобула перемогу над Черкаськими Мавпами у матчі Суперліги

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Андрій Кальніченко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 жовтня, Прикарпаття-Говерла здобуло перемогу над Черкаськими Мавпами у матчі регулярного сезону Суперліги України.

Матч завершився з рахунком 74:68.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Черкаських Мавп Андрій Кальніченко, який набрав 21 очко, 6 підбирань та 1 передачу.

Суперліга України - Регулярний чемпіонат

7 жовтня

Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи 74:68 (18:19, 19:20, 19:14, 18:15)

Прикарпаття-Говерла: Лесик (18+5), Старцев (15+4+5), Горобченко (15+4+6)

Черкаські Мавпи: Кальніченко (21+6+1), Новіков (12+2+1), Агафонов (13+3+3)

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