Київ-Баскет поступився БК Рівне в матчі Суперліги з баскетболу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 жовтня, Рівне перемогло Київ-Баскет у черговому матчі Суперліги України.
Матч завершився з рахунком 81:64.
Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Київ-Баскета Даней Кінгсбі, який набрав 17 очок та 3 підбирання.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
07 жовтня
Рівне - Київ-Баскет 81:64 (23:18, 28:15, 15:10, 15:21)
Рівне: Водолазський (15+2), Соловйов (15+1), Шепелев (14+9), Джойнер (11+4+13)
Київ-Баскет: Кінгсбі (17+3), Байнум (13+3+3), Хаймон (8+11+1)
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