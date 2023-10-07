Київ-Баскет поступився БК Рівне в матчі Суперліги з баскетболу

Матч завершився з рахунком 81:64

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 жовтня, Рівне перемогло Київ-Баскет у черговому матчі Суперліги України.

Матч завершився з рахунком 81:64.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Київ-Баскета Даней Кінгсбі, який набрав 17 очок та 3 підбирання.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

07 жовтня

Рівне - Київ-Баскет 81:64 (23:18, 28:15, 15:10, 15:21)

Рівне: Водолазський (15+2), Соловйов (15+1), Шепелев (14+9), Джойнер (11+4+13)

Київ-Баскет: Кінгсбі (17+3), Байнум (13+3+3), Хаймон (8+11+1)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!