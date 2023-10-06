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Київ-Баскет розібрався з Прикарпаття-Говерлою в матчі Суперліги

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан Говерли Сергій Старцев
Сьогодні 23:03 153 0
Київ-Баскет розібрався з Прикарпаття-Говерлою в матчі Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет переміг Прикарпаття-Говерлу в межах чергового матчу регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 84:99 на користь киян.

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан Говерли Сергій Старцев, який набрав 26 очок, 6 підбирань і 5 асистів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
06 жовтня

Говерла-Прикарпаття - Київ-Баскет 84:99 (18:28, 22:24, 21:26, 23:21)

Говерла-Прикарпаття: Старцев (26 + 6 підбирань + 5 асистів), Кабацюра (16 + 2 підбирання + 2 передачі), Чугунов (15 + 2 підбирання)

Київ-Баскет: Юрченко (23 + 5 підбирань + 1 асист), Байнум (23 + 4 підбирання + 4 передачі), Кінгсбі (17 + 1 підбирання + 4 передачі)

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