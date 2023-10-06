Черкаські Мавпи обіграли Політехніку-Галичина у матчі Суперліги

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джакор Нельсон

Джерело - Чемпіон.

Політехніка-Галичина поступилася Черкаським Мавпам-Дніпру в матчі Суперліги.

Матч завершився з рахунком 55:67.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джакор Нельсон зі львівського клубу, на рахунку якого 20 очок і 5 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

06 жовтня

Політехніка-Галичина - Черкаські Мавпи-Дніпро 55:67 (16:13, 14:17, 14:15, 11:22)

Політехніка-Галичина: Нельсон (20 + 5 підбирань), Квентін Дешон (10 + 2 підбирання + 1 передача), Сафонов (10 + 5 підбирань + 1 передача)

Черкаські Мавпи-Дніпро: Далкорт (18 + 3 підбирання + 5 асистів), Новіков (16 + 6 підбирань), Руслов (11 + 5 підбирань + 2 передачі)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!